VisuAlgo.net/ru

This is the English (default) interface for https://visualgo.net . VisuAlgo will gradually grow into a multilingual site. Try visiting the other versions of VisuAlgo, e.g. Chinese ; Indonesian ; Russian ; etc (see statistics page ).

На VisuAlgo, Вы можете использовать свои входные данные, а не только следовать за образцом. Испробуйте функциональность рисования графов с помощью визуализации их следующих видов: Граф (структура данных) , Поиск вглубину/вширину , Минимальное остовное дерево , Кратчайший путь с одиночным источником , Максимальный поток и Паросочетание .



Вы также легко можете нажать мышкой на тэг "граф" в рамке визуализации любого из представленных выше вида графа, или ввести "граф" в поле для поиска.

Чтобы сравнить 2 похожих алгоритма, например, алгоритм Крускаля и алгоритм Прима , на том же графе, откройте VisuAlgo на двух страницах и разместите их параллельно друг друга. Нажмите сюда , чтобы увидеть пример.

Вы можете визуализировать дерево рекурсии (или направленный ациклический граф (DAG), если также подразумеваются пересекающиеся подзадачи и динамическое программирование (DP)) ЛЮБОЙ корректной рекурсивной функции , которую можно написать в JavaScript. Нажмите сюда , чтобы увидеть пример.

VisuAlgo loads fast for first time visitors, but it loads 'almost instantly' for returning visitors as we cache lots of static content of VisuAlgo :) (please do not use incognito or private browsing mode to keep the cache). Moreover, if you have registered a VisuAlgo account, we will load VisuAlgo according to your preferences after you login .

Each visualization page has an 'e-Lecture Mode' that is accessible from that page's top right corner that explains the data structure and/or algorithm being visualized. This e-Lecture mode is automatically shown to first time (or non logged-in) visitors to showcase the data structure and/or the algorithm being visualized. The quality of e-Lecture Mode will gradually be made to reach the lecture standard of algorithm classes in National University of Singapore :).

Please check four newest features of VisuAlgo: 1). Multi-lingual capability (you don't have to rely on /en language at all times if you are not native English speaker), 2). User accounts (there are interesting perks and customizations available for loyal users, please register a free account now ), 3). Much more powerful e-Lecture mode to reach "NUS standard", and 4). Visualizations of NP-hard problems (currently MVC, TSP, and Steiner Tree).

VisuAlgo has two main components: The visualization pages (currently 23) and the Online Quiz component (currently 12 and will be 23 too in the near future). We do not script any of the questions in Online Quiz :O and all answers will be graded almost instantly :). You can try the online quiz at our training page or by clicking the 'Training' button on the visualization module.

Введите в Ваш любимый поисковой двигатель термин "algorithm visualization" и скажите, видно ли VisuAlgo в списке сайтов на первой странице :)? Попробуйте заново, но только теперь введите на русском - "визуализация алгоритмов". VisuAlgo все еще на первой странице? :) А теперь, приготовьтесь удивиться, - введите в поисковик название любой интересующей Вас структуры данных или алгоритма, совсем не упоминая ключевых слов "анимация" или "визуализация". VisuAlgo опять появился на первой странице? :):)

VisuAlgo currently receives about ~3000 hits/day from various Computer Science students and teachers worldwide. Although this is a good number, we will keep improving VisuAlgo so that it can be even more useful for much more (new) CS students worldwide annually. Please spread the word if you are our returning visitors ( register a free VisuAlgo account so that we can know who you are) and like this tool :).

О нас ✕ VisuAlgo was conceptualised in 2011 by Dr Steven Halim as a tool to help his students better understand data structures and algorithms, by allowing them to learn the basics on their own and at their own pace. VisuAlgo contains many advanced algorithms that are discussed in Dr Steven Halim's book ('Competitive Programming', co-authored with his brother Dr Felix Halim) and beyond. Today, some of these advanced algorithms visualization/animation can only be found in VisuAlgo. Though specifically designed for National University of Singapore (NUS) students taking various data structure and algorithm classes (e.g. CS1010, CS1020, CS2010, CS2020, CS3230, and CS3230), as advocators of online learning, we hope that curious minds around the world will find these visualisations useful too. VisuAlgo is not designed to work well on small touch screens (e.g. smartphones) from the outset due to the need to cater for many complex algorithm visualizations that require lots of pixels and click-and-drag gestures for interaction. The minimum screen resolution for a respectable user experience is 1024x768 and only the landing page is relatively mobile-friendly. VisuAlgo is an ongoing project and more complex visualisations are still being developed. The most exciting development is the automated question generator and verifier (the online quiz system) that allows students to test their knowledge of basic data structures and algorithms. The questions are randomly generated via some rules and students' answers are instantly and automatically graded upon submission to our grading server. This online quiz system, when it is adopted by more CS instructors worldwide, should technically eliminate manual basic data structure and algorithm questions from typical Computer Science examinations in many Universities. By setting a small (but non-zero) weightage on passing the online quiz, a CS instructor can (significantly) increase his/her students mastery on these basic questions as the students have virtually infinite number of training questions that can be verified instantly before they take the online quiz. The training mode currently contains questions for 12 visualization modules. We will soon add the remaining 8 visualization modules so that every visualization module in VisuAlgo have online quiz component. Another active branch of development is the internationalization sub-project of VisuAlgo. We want to prepare a database of CS terminologies for all English text that ever appear in VisuAlgo system. This is a big task and requires crowdsourcing. Once the system is ready, we will invite VisuAlgo visitors to contribute, especially if you are not a native English speaker. Currently, we have also written public notes about VisuAlgo in various languages: zh , id , kr , vn , th .

Команда ✕ Руководитель Проекта и Советник (июль 2011 по настоящее время)

Dr Steven Halim, Senior Lecturer, School of Computing (SoC), National University of Singapore (NUS)

Dr Felix Halim, Software Engineer, Google (Mountain View) Научные Проекты Студентов Программы Бакалаврата 1 (Jul 2011-Apr 2012)

Koh Zi Chun, Victor Loh Bo Huai Final Year Project/UROP students 1 (Jul 2012-Dec 2013)

Phan Thi Quynh Trang, Peter Phandi, Albert Millardo Tjindradinata, Nguyen Hoang Duy Final Year Project/UROP students 2 (Jun 2013-Apr 2014)

Rose Marie Tan Zhao Yun, Ivan Reinaldo Научные Проекты Студентов Программы Бакалаврата 2 (May 2014-Jul 2014)

Jonathan Irvin Gunawan, Nathan Azaria, Ian Leow Tze Wei, Nguyen Viet Dung, Nguyen Khac Tung, Steven Kester Yuwono, Cao Shengze, Mohan Jishnu Final Year Project/UROP students 3 (Jun 2014-Apr 2015)

Erin Teo Yi Ling, Wang Zi Final Year Project/UROP students 4 (Jun 2016-Dec 2017)

Truong Ngoc Khanh, John Kevin Tjahjadi, Gabriella Michelle, Muhammad Rais Fathin Mudzakir List of translators who have contributed ≥100 translations can be found at statistics page. Acknowledgements

Этот проект стал возможным благодаря щедрому гранту по Улучшению Процесса Обучения, выданного центром Национального университета Сингапура по Развитию Процесса Обучения (CDTL).